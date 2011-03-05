Кубок Девіса. Україна - Голландія 1:1 після 1-го дня
14:07, 05 березня 2011Харьків
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Сьогодні змагаються пари
Харків. 5 березня. УНІАН. Унічию 1:1 завершився перший ігровий день матчу на Кубок Девіса у Першій групі Євро-Авриканської Зони між національними збірними командами України та Голландії.
Як передає кореспондент УНІАН, матч за вихід до світової групи розпочався у п’ятницю в Харкові на базі Спортивного комплексу «Локомотив».
У зустрічі першої пари киянин Сергій СТАХОВСЬКИЙ виграв у Робіна ХААСЕ з рахунком 3:2, а лідер збірної Голландії Тьємо Де БАККЕР обіграв українця Іллю МАРЧЕНКА з рахунком 3:0.
Сьогодні у ці хвилини розпочався поєдинок С.СТАХОВСЬКИЙ - Серій БУБКА проти пари Тьємо Де БАККЕР - Робін ХААСЕ.
Останній третій ігровий день матчу пройде у неділю, 6 березня.
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