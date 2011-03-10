Цього року капітально відремонтують автодорогу Харків - Ізюм

Харків. 10 березня. УНІАН. У 2011 році планується капітально відремонтувати автодорогу Харків-Ізюм.

Про це сьогодні в ході робочої поїздки до Куп`янського району сказав голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН, повідомляє прес-служба ОДА.

За словами губернатора, наступного року – буде відремонтовано автошлях Харків-Куп`янськ.

М.ДОБКІН повідомив, що 14-15 березня він зустрінеться з керівництвом «Укравтодору», і за результатами цієї зустрічі стане відомо, які суми будуть передбачені цього року на ремонт доріг обласного й державного значення, а також на яку суму область зможе виконати роботи в містах обласного значення, через які проходять великі траси.