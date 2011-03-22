Частину заборгованої зарплати буде погашено за рахунок держбюджету – Добкін

Харків. 22 березня. УНИАН. Частина заборгованої зарплати на харківський підприємствах буде погашена за рахунок Держбюджету.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в ході спільного засідання колегії Харківської облдержадміністрації та зборів адміністративно-господарського активу області сказав голова ОДА Михайло ДОБКІН.

«У п`ятницю я розмовляв з першим віце-прем`єр-міністром України Андрієм КЛЮЄВИМ про проблеми харківських підприємств, в тому числі і про завод ім. Шевченка. Я гадаю, що частина коштів для вирішення проблеми заборгованості із зарплати буде виділена з держбюджету», - сказав М.ДОБКІН.

За інформацією заступника губернатора Ігоря ШУРМИ, на 1 березня по області заборгованість із заробітної плати становить 153 млн. грн., за внесками до Пенсійного фонду - 282 млн. грн.

І.ШУРМА відзначив, що на економічно активні підприємства припадає 85% (127 млн. грн.) всіх боргів із зарплати в області. Із загальної суми боргу із зарплати на економічно активних підприємствах на державні підприємства припадає 99 млн. грн. (78% від загальної суми заборгованості на економічно активних підприємствах), на приватні підприємства - 20 млн. грн. (16%), на комунальні підприємства - 7 млн. грн. (6%).

Ріст заборгованості із заробітної плати на економічно активних підприємствах відзначений на підприємствах Балакліївского, Борівского, Валківского, Вовчанського, Зміївского, Лозівского, Печенізького районів, міст Лозова та Чугуїв. З`явилися борги із зарплати та внесках до Пенсійного фонду в Первомайському районі.

За словами І.ШУРМИ, зростання заборгованості обумовлене насамперед збільшенням заборгованості на 4 державних підприємствах області: Харківському авіазаводі (борг із зарплати - 23 млн. грн., до ПФ - 54 млн. грн.), ДП «Завод ім. Малишева» (20 млн. грн. і 21 млн. грн. відповідно), ДП «Харківський приладобудівний завод ім. Шевченка» (разом із КБ - 25 млн. грн. і 13 млн. грн.), ВАТ «Ізюмський тепловозоремонтний завод» (7 млн. грн. і 4,3 млн. грн.).

І.ШУРМА відзначив, що на підприємствах приватної та колективної форми власності заборгованість із зарплати зменшилася і станом на 1 березня становить 20 млн. грн.

І.ШУРМА підкреслив, що керівництво області та підприємств провадять роботу з погашення заборгованості, зокрема на сьогодні складені графіки погашення заборгованості. Крім того, облдержадміністрація передає до прокуратури звернення з вимогою відреагувати на виникнення заборгованості на підприємствах.