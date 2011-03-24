Фельдман пропонує повертати депозити простим вкладникам

Харків. 24 березня. УНІАН. Народний депутат України Олександр ФЕЛЬДМАН зареєстрував законопроект “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо повернення вкладів фізичних осіб під час дії мораторію на задоволення вимог кредиторів банку за рахунок Фонду гарантування вкладів фізичних осіб)”.

Як повідомили УНІАН в прес-службі А.ФЕЛЬДМАНА, на переконання депутата, позбавлення вкладників-фізосіб права на розпорядження їх власними коштами є несправедливим. Саме тому законопроектом пропонується у разі введення мораторію на задоволення вимог кредиторів банку, надати вкладникам-фізособам право на отримання своїх вкладів за рахунок коштів «Фонду гарантування вкладів фізичних осіб». При цьому до Фонду перейде право кредитора банку на суму відшкодування вкладникам-фізособам, тобто у разі «оздоровлення» банку і виведення тимчасової адміністрації, банк компенсує Фонду виплачені вкладникам кошти.

За словами О.ФЕЛЬДМАНА, відповідно до діючих норм, «Фонд гарантування вкладів фізичних осіб» гарантує кожному вкладнику-фізичній особі відшкодування коштів за вкладами, включаючи відсотки, в розмірі вкладів на день настання «недоступності вкладів», але не більше ніж на 150 000 грн. за вкладом. На даний час “недоступність вкладів” визначена у Законі, як неможливість одержання вкладу вкладником відповідно до умов договору, яка настає з дня призначення ліквідатора банку.

Тобто, єдиним випадком запуску механізму відшкодування коштів Фондом за вкладом фізичній особі є початок процедури ліквідації банку.

Однак, як показує практика, у разі введення тимчасових адміністрацій в проблемних банках і мораторію на задоволення вимог кредиторів банку, вкладники-фізособи виявляються не в змозі повністю або частково отримати свої вклади.

У таких умовах, вклади фізичних осіб у проблемних банках України не компенсуються за рахунок коштів Фонду і в той же самий час є «недоступними».