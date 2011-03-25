У Харкові мітинг опозиції, політологи кажуть – пусте

Харків. 25 березня. УНІАН. Політологи Харкова вважають, що опозиція не здатна сьогодні зібрати повноцінну акцію протесту, спрямовану проти політики нинішнього уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, коментарі журналістам пролунали у зв’язку з малочисельним за масштабами мітингом, який у ці хвилини проходить у центрі Харкова.

Мітинг під гаслом «зупинити антинародний наступ на підприємництво» зібрав до 200 осіб замість запланованих опозицією 5-7 тисяч. Учасники акції тримають в руках плакати з написами: «Долой антинародное правительство!», «Кодекс есть, а жизни нет», «Требуем досрочных виборов в Верховный Совет!», «2011 год - это не 37-й!», «Божий суд никто не отменял». З вуст ораторів лунають, зокрема, вимоги відставки уряду Миколи АЗАРОВА.

Коментуючи журналістам подію, політолог Андрій БОРОДАВКА зазначив, зокрема, що заяви керівників групи «Пропрвемся» про участь 5-7 тисяч безпідставні, оскільки така кількість людей ніколи не підтримувала акції протесту цієї структури.

«Це не перша заява про багатотисячний мітингах з уст Андрія ІЛЬГОВА, керівника організаційного відділу Фонду громадянських ініціатив Арсена АВАКОВА, але всі вони закінчуються нічим. Характерний приклад, коли після виборів до місцевих рад і виборів міського голови А,АВАКОВА організовував так званий майдан, і прийшовши до наметового містечка, то там можна було побачити тільки працівників штабу, співробітників його бізнес-структур, а також надокучливих завсігдатаїв різних акцій протесту . А на самий масовий мітинг протесту 17 листопада для масовості колишні голови РДА звозили людей з районів на автобусах. Підтримки від простих харків`ян ні тоді, ні зараз не було і не буде», - сказав А.БОРОДАВКА.

На підтвердження свої слів він зазначив, що для того, щоб мати можливість заявити про велику кількість учасників, акцію протесту розтягнули у часі з 10 години ранку і до 17.00, хоча основний мітинг запланований на 15.00 перед будівлею облдержадміністрації. «Незважаючи на хитрощі організаторів, - сказав він, - говорити про багатотисячному натовпу мітингуючих не доводиться - до 14.30 на площі зібралося 19 осіб».

У свою чергу, політолог Володимир НІКІТІН зазначив, що політична сила, яка організовує акцію протесту, занадто добре відома в Харкові, щоб отримати масову підтримку.

«Ніяких багатотисячних акцій протесту в Харкові не буде. Спроби цих людей організовувати акції і в Лісопарку, і з приводу «Міськелектротрансу» показали, що за ними нічого не стоїть, окрім їхніх власних амбіцій та залучених до цієї справи грошових ресурсів», - сказав В.НІКІТІН. «Цілі, які вони ставлять перед собою, - додав він, - не конструктивні, а кон`юнктурні, спрямовані на дестабілізацію існуючої ситуації».

Політолог зауважив, що якщо в опозиції «є якісь ідеї, їх треба обговорювати із владою в режимі круглих столів, тим більше, що і обласна, і міська влада відкриті до подібних діалогів».