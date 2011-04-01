В суботу на сході 11-16° тепла

Вночі 0-5° морозу

Харків. 1 квітня. УНІАН. Завтра у західних та північних областях України очікується невеликий дощ, на решті території без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с, у південній частині північно-східний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі. Температура вночі 2-7° тепла, у східних областях 0-5° морозу; вдень 11-16° тепла, у Карпатах 3-8° тепла. У Київській області у суботу очікується невеликий дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 11-16°. У Києві температура вночі 5-7° тепла, вдень 12-14°.

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