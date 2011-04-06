Глава Російської православної церкви здійснить візит до Харкова

Харків. 6 квітня. УНІАН. Глава Російської православної церкви Патріарх Московський і всієї Русі КИРИЛ планує відвідати Харків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції Харківський міський голова Геннадій КЕРНЕС.

За його словами, візит Патріарха КИРИЛА призначений на 7 травня цього року.

«Сьомого травня до Харкова приїде Патріарх КИРИЛ», - сказав Г.КЕРНЕС.

Міський голова зазначив, що у Харкові триває підготовка до цієї події.

В Харківській єпархії Української православної церкви Московського патріархату кореспонденту УНІАН підтвердили інформацію про можливий приїзд Глави РПЦ.

Співрозмовник агентства повідомив, що 7-8 травня у Харкові проходитимуть ювілейні торжества з нагоди 90-річчя митрополита Харківського і Богодухівського НИКОДИМА.

Як повідомляв УНІАН, Патріарх КИРИЛ у великодні дні відвідає Україну. Планується, що він здійснить панахиду за жертвами Чорнобильської катастрофи в Києві й у зоні відчуження ЧАЕС.

Також стало відомо, що Патріарх Московський 6-7 травня відвідає Донецьк.

Очікується, що він очолить богослужіння в Свято-Преображенському кафедральному соборі, а також привітає Митрополита Донецького і Маріупольського ІЛАРІОНА з двома пам`ятними датами - 60-річчям із дня народження і 20-річчям архієрейської хіротонії.