Потяг Харків-Львів збив монтерів залізничних колій

Одна людина загинула

Харків. 7 квітня. УНІАН. Учора о 10.20 поблизу села Колом’є Славутського району Хмельницької області на залізничному перегоні Славута – Старий Кривин пасажирський потяг № 111 сполученням «Харків-Львів» здійснив наїзд на монтерів колії. Як повідомляє прес-служба МНС, в результаті одна людина загинула, а ще одна постраждала. Постраждалого у важкому стані госпіталізовано до лікарні. Затримки руху потягів не було. За фактом події правоохоронні органи проводять розслідування.

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