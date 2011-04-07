Потяг Харків-Львів збив монтерів залізничних колій
09:40, 07 квітня 2011Харьків
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Одна людина загинула
Харків. 7 квітня. УНІАН. Учора о 10.20 поблизу села Колом’є Славутського району Хмельницької області на залізничному перегоні Славута – Старий Кривин пасажирський потяг № 111 сполученням «Харків-Львів» здійснив наїзд на монтерів колії.
Як повідомляє прес-служба МНС, в результаті одна людина загинула, а ще одна постраждала.
Постраждалого у важкому стані госпіталізовано до лікарні.
Затримки руху потягів не було.
За фактом події правоохоронні органи проводять розслідування.
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