Харківщина виділила аграрному сектору 10 млн. грн.

Харків. 7 квітня. УНІАН. У Харківській області виділено 10 млн. грн. на розвиток сільського господарства.

Про це повідомив журналістам заступник голови Харківської облдержадміністрації Віталій АЛЕКСЕЙЧУК.

«Ми виділили 10 мільйонів гривень з обласного бюджету на розвиток сільського господарства, з них 5,2 мільйона гривень - на закупівлю нової сільгосптехніки наших виробників, і 4 мільйони на підтримку тваринництва. Ці програми працюють і будуть допомагати сільгоспвиробникам. Я гадаю, це тільки перший крок, адже всі ми сьогодні розуміємо, що сільське господарство потрібно підтримувати, воно є пріоритетною галуззю, оскільки затребуване в Європі і в усьому світі», - сказав В.АЛЕКСЕЙЧУК.