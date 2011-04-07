Харківщина виділила аграрному сектору 10 млн. грн.
16:02, 07 квітня 2011Харьків
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5,2 млн. - на техніку, 4 - на тваринництво
Харків. 7 квітня. УНІАН. У Харківській області виділено 10 млн. грн. на розвиток сільського господарства.
Про це повідомив журналістам заступник голови Харківської облдержадміністрації Віталій АЛЕКСЕЙЧУК.
«Ми виділили 10 мільйонів гривень з обласного бюджету на розвиток сільського господарства, з них 5,2 мільйона гривень - на закупівлю нової сільгосптехніки наших виробників, і 4 мільйони на підтримку тваринництва. Ці програми працюють і будуть допомагати сільгоспвиробникам. Я гадаю, це тільки перший крок, адже всі ми сьогодні розуміємо, що сільське господарство потрібно підтримувати, воно є пріоритетною галуззю, оскільки затребуване в Європі і в усьому світі», - сказав В.АЛЕКСЕЙЧУК.
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