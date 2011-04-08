У Харкові відкрито новий 4-зірковий Park Hotel

Харків. 8 квітня. УНІАН. У Харкові відкрито новий сучасний чотиризірковий готель «Park Hotel».

Про це повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської міської ради з посиланням на Департамент з питань підготовки до Євро-2012.

Готель пропонує 37 номерів різної категорії для туризму та ділових візитів. Один з поверхів відведений для гостей, які не палять. Крім цього, в готелі є зручний номер для осіб з обмеженими фізичними можливостями.

В Департаменті з питань підготовки до Євро-2012 Харківської міської ради також повідомили, що в готелі «Меркурій» з початку року додатково введені в експлуатацію 15 номерів.

Сьогодні у Харкові 20 об’єктів готельного господарства будуються та реконструюються до Євро-2012.