У Харкові «Свобода» пікетувала російсько-український форум

Харків. 14 квітня. УНІАН. Представники ВО «Свобода» під гаслом «Рік зради після Харківських угод» пікетувала російсько-український форум, який сьогодні проходить у Харкові.

Як передає кореспондент УНІАН, акція відбулася біля конференц-зали стадіону «Металіст», де зібралися учасники конференції «Російсько-українські відносини – рік після Харківських угод».

Учасники акції виступили з критикою «Харківських угод» і висловили, зокрема, протест проти приїзду депутата Держдуми РФ Костянтина ЗАТУЛІНА та директора української філії інституту країн СНД Володимира КОРНІЛОВА. Вони розмахували прапорами «Свободи» і тримали в руках плакати з написами: «Українці не моголи!», «Українофобів Затуліна і Корнілова геть від кордонів України!», «Януковича до суду за Харківські угоди!», «Затулін – розпальник українофобії! Міліція та СБУ мовчать?». К.ЗАТУЛІНА та В.КОРНІЛОВА активісти зустріли вигуками «Геть московських холуїв!» і «Слава Україні!».

«Свободівці» назвали підписані рік тому у Харкові угоди «здачею національних інтересів» України і закликали усунути від влади «псевдоукраїнську еліту».

На підтримку конференції виступили учасники іншого пікету, який зорганізували представники громадської організації «Русский блок».