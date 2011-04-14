Харківські прикордонники затримали групу афганців

Харків. 14 квітня. УНІАН. Харківські прикордонники затримали на державному кордоні з Росією групу афганців з провідником – громадянином Таджикистану.

Як повідомили кореспондента УНІАН у відділі з питань взаємодії зі ЗМІ Державної прикордонної служби України, чотирьох порушників, які незаконно перетнули кордон між російським селом Лозова Рудка та українським населеним пунктом Сотницький Козачок, було затримано за кілька метрів від лінії рубежу.

Троє затриманих є незаконними мігрантами – громадянами Афганістану. Їхній супутник виявився громадянином Таджикистану, який живе у прикордонному з Україною російському селі. Іноземців доставили у прикордонний підрозділ. Після з’ясування обставин правопорушення буде ухвалено правове рішення стосовно затриманих, повідомили у відділі Держприкордонслужби.