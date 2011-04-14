Харківські держслужбовці поїдуть на навчання до Сингапуру (доповнена)

Харків. 14 квітня. УНІАН. Група держслужбовців з Харківської області у травні цього року поїде на навчання до Сингапуру.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив на засіданні колегії Харківської облдержадміністрації губернатор Михайло ДОБКІН.

За його словами, вже сформовано групу фахівців з облдержадміністрації, обласної ради та міськвиконкому, які поїдуть до Сингапуру отримувати управлінські навички. Потребу професійного навчання за кордоном керівник області обґрунтував необхідністю підвищення кваліфікації харківських держлужбовців.

«У нас низький рівень кваліфікації керівників органів місцевої влади, місцевого самоврядування, і чим далі від обласного центру, тим нижче кваліфікація. Люди іноді навіть не розуміють своїх функціональних обов`язків», - сказав М.ДОБКІН.

За його словами, Сингапур вибраний тому, що «острівне місто-держава створила унікальну економічну систему, яка надзвичайно стійка до криз та демонструє значні темпи зростання, і не у останню чергу завдяки впровадженню ефективної кадрової політики у сфері державного управління». «Сингапур відомий також тим, - додав М.ДОБКІН, - що уряду вдалося повністю викоренити корупцію в державному апараті – країна стала унікальним прикладом, коли з корумпованістю чиновників було покінчено раз і назавжди. Цій країні вдалося за короткий термін запровадити модель взаємовідносин держави і громади, за якої держава зберігає провідну роль щодо вибору курсу розвитку країни, водночас створюючи одні з найбільш ліберальніших у світі умов для підприємництва та інвесторів».

М.ДОБКІН нагадав, що в ході візиту Президента України до Сингапуру 28 березня ц.р. Віктор ЯНУКОВИЧ підкреслив, що «нашу країну дуже цікавить досвід реформ, які проводить Сингапур, і той успішний шлях, який ним уже пройдений».

Метою поїздки, наголосив М.ДОБКІН, є «стажування харківських фахівців у сингапурських навчальних закладах, зокрема, в Коледжі державної служби Республіки Сингапур». За його словами, семиденна програма візиту включає «ознайомлення з унікальною концепцією ефективного державного управління, яка стала однією з передумов стрімкого економічного зростання Сінгапуру, де ВВП на душу населення становить 52,2 тисяч доларів при зростанні рості в 2010 році на 14,5%».

Також, зазначив М.ДОБКІН, представники Харківщини «ознайомляться з перспективними моделями державного управління щодо забезпечення сталого розвитку територій та міст, менеджменту людських ресурсів, бюджетного планування та структурних реформ в бюджетному процесі, державної житлової політики». Отже, наголосив керівник області, «ми виконуємо завдання Президента».

Він зазначив, що залежно від результату, такий досвід підвищення кваліфікації держслужбовців може бути продовжений.

«Якщо після їх повернення ми побачимо, що це для нас корисний досвід, ми будемо таку делегацію готувати кожен рік і будемо підключати райони та міста обласного значення», - зазначив М.ДОБКІН.