В Харкові не буде установки з переробки ядерного палива

Харків. 30 квітня. УНІАН. На дослідній ядерній установці, яку планується за допомогою Сполучених Штатів Америки збудувати на території Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут» (ННЦ «ХФТІ), неможлива переробка відпрацьованого ядерного палива.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в Харкові на громадських слуханнях на тему будівництва ядерної установки «Джерело нейтронів, засноване на підкритичній збірці, що керується лінійним прискорювачем електронів» запевнила голова Державної інспекції ядерного регулювання України Олена МИКОЛАЙЧИК, коментуючи заяви деяких членів громадської організації «Зелений фронт» про плани будівництва в місті установки для переробки ядерних відходів.

«Там і мови немає про те, що тут хтось буде перероблювати відпрацьоване ядерне паливо. Будь-яка діяльність на ній (ядерній установці – УНІАН) буде проводитися в рамках ліцензії, яка чітко прописує, що тут можна робити, як, коли й за яких умов. Ліцензія – документ публічний», - сказала вона.

«Установка з переробка відпрацьованого ядерного палива – це щось зовсім інше, чого ніхто й ніколи в півторамільйонному місті будувати не стане», - підкреслила О.МИКОЛАЙЧУК.

Вона наголосила, що ядерна установка буде використовуватися виключно в наукових та медичних цілях.