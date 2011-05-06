У Мжі під мостом виявлено арсенал боєприпасів

Харків. 6 травня. УНІАН. У Зміївському районі в річці Мжа на відстані 3 метрів від берега біля опори мосту на глибині 3-4 м був виявлений та знешкоджений арсенал боєприпасів часів Великої Вітчизняної війни.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили у прес-службі Головного управління МНС України в Харківській області.

Працівники МНС виявили та вилучили 7 мінометних мін діаметром 105 мм та 30 артснарядів діаметром 152 мм.

Прилегла територія була обстежена, боєприпаси вилучені, вивезені та знешкоджені. Постраждалих немає.

В цілому протягом минулої доби піротехнічні групи МНС виїжджали 5 разів на знешкодження боєприпасів часів Великої Вітчизняної війни до Близнюківського, Зміївського, Чугуївського та Шевченківського районів області. Всього було вилучено та знешкоджено 75 одиниць вибухонебезпечних предметів: 30 артснарядів діаметром 152 мм, 28 артснарядів діаметром 76 мм, 1 артснаряд діаметром 86 мм, 1 артснаряд діаметром 57 мм, 7 мінометних мін діаметром 105 мм, 7 мінометних мін діаметром 50 мм та ручну гранату РГД-5.