Добкін засудив дії прихильників «Свободи» у Львові 9 травня

Харків. 10 травня. УНАН. Голова Харківської обласної державної адміністрації Михайло ДОБКІН засудив «провокаційні дії» представників і прихильників Всеукраїнського об`єднання «Свобода» у Львові 9 травня.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі М.ДОБКІНА.

«Як громадянин і патріот хочу заявити рішучий протест проти дій групи провокаторів, які влаштували вакханалію під час святкування Дня Перемоги 9-го травня 2011 року у Львові. У мене як людини, діди якої воювали проти нацизму, події у Львові викликають огиду і є нічим іншим, як диким вандалізмом і наругою над пам`яттю мільйонів полеглих у боях безневинних жертв гітлеризму. Упевнений, що ті ж почуття переживають і переважна більшість українців», - заявив М.ДОБКІН.

Він висловив сподівання, що українське суспільство виявиться достатньо зрілим, аби справитися з погрозами неонацизму і провокаціями, і пообіцяв 22 червня — в день початку війни — вшанувати пам`ять загиблих у Львові.

«Визнаючи право кожного на свободу висловлювань і підтримуючи дискусію в суспільстві з приводу тяжкої спадщини комуністичного режиму, я, проте, вважаю, що те, що сталося провокацією групи місцевих неонацистів, які перевіряють наше суспільство на зрілість. Україна, як і весь цивілізований світ, святкує цього дня перемогу над абсолютним злом, і ми — представники нації-переможниці — маємо дати непримиренну відсіч спробам реанімації фашизму. Сподіваюся, що ці слова дійдуть до молодих людей, очманілих помилковими закликами, і беру на себе зобов`язання 22 червня 2011 року — в день початку Великої війни — прибути до Львова разом з ветеранами зі сходу України, щоб спільно вшанувати пам`ять загиблих за свободу нашої батьківщини і всього людства», - сказав губернатор Харківської області.

Як повідомляв УНІАН, учора, 9 травня, після офіційних заходів біля Пагорба Слави і Марсового поля у Львові відбулися зіткнення між представниками патріотичних сил і особами, які святкували День перемоги, - представниками партій КПУ, «Родина», «Русское единство» і ветеранами.

За даними ВО ”Свобода”, під час зіткнень у Львові було затримано п`ять активістів і прихильників парторганізації «Свободи». Крім того, в лікарню потрапили двоє її членів. Одному, 1983 р.н., прострелили ногу, другому, 1988 р.н., міліційною палицею розбили голову, лікарі діагностували в нього струс мозку.

У свою чергу, Львівська міська організація Партії регіонів заявила, що внаслідок нападу представників ультраправих сил 9 травня у Львові постраждали члени міської організації Партії регіонів, у яких на грудях були пов`язані георгіївські стрічки.