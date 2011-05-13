Депутатський почин у Харкові: ранкова зарядка на майдані

Харків. 13 травня. УНІАН. Члени виконавчого комітету, депутати Харківської міської ради та всі охочі харків’яни робитимуть ранкову зарядку на площі Свободи.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської міської ради, з такою ініціативою в ході презентації збірника соціальних проектів Харкова виступила заступник Харківського міського голови з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення Світлана ГОРБУНОВА-РУБАН.

За її словами, цей соцпроект буде спрямований на профілактику захворювань та популяризацію здорового способу життя. Заступник міського голови висловила сподівання, що захід буде справді масовим.

«Мені б хотілося, щоб цей захід був масовим. Я особисто вийду на цю гімнастику перша та із задоволенням покажу приклад іншим чиновникам і всім харків’янам. Мені б хотілося, щоб цю ініціативу підтримали терцентри, районні адміністрації, підприємства та жителі нашого міста», - сказала С.ГОРБУНОВА-РУБАН.

«Якщо все вийде, Харків починатиме свій ранок з того, що люди вийдуть на вулиці, зроблять гімнастику, посміхнуться один одному і з гарним настроєм підуть на свої робочі місця», - підсумувала вона.