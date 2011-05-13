Добкін хоче примирити схід і захід України

Харків. 13 травня. УНІАН. Делегація з Харківської області 22 червня у Львові вшанує пам’ять загиблих під час Великої Вітчизняної війни.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, про це під час програми «Час влади» на обласному телебаченні сказав губернатор Михайло ДОБКІН.

Він підкреслив, що акція не носитиме політичного характеру, а тому її учасники прибудуть до Львова «без партійної символіки, георгіївських стрічок і червоних прапорів».

«Я буду пропонувати делегації з Харківської області, луганчанам і донеччанам поїхати 22 червня до 70-річчя початку війни до Львова без партійної символіки, георгіївських стрічок і червоних прапорів. Це не політична акція, ми не збираємося робити нічого, що викличе зворотну реакцію. Я не виключаю, що ми будемо мати при собі тільки квіти і державні прапори України», - сказав М.ДОБКІН.

Губернатор запевнив, що урочистий захід у Львові за участю представників східних регіонів спрямований виключно на те, щоб віддати шану загиблим під час війни, а не спровокувати черговий конфлікт.

«Львів знаходиться на заході нашої країни та одним з перших прийняв на себе удар гітлерівської армії. Я їду в місто, яке знаходиться в моїй рідній країні, в місто, де в мене величезна кількість друзів, у регіон, з яким у нас є давні добрі відносини. Я їду з добрими намірами, а не провокувати когось, не вимагати чогось, що буде йти врозріз із бажаннями територіальної громади», - підкреслив М.ДОБКІН.

Він наголосив, що для побудови сильної держави українцям необхідно об’єднатися навколо спільної ідеї й при цьому не забувати про толерантність.