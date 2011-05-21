Добкін подякував Януковичу за «святий прапор»

Харків. 21 травня. УНІАН. Голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН вважає, що, підписавши закон про порядок офіційного використання копій Прапора Перемоги, Президент України підтвердив своє бачення Перемоги в історії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ОДА, у коментарі М.ДОБКІНА йдеться: «Те, що підписання цього закону відбулося після його правової експертизи і рекомендацій Кабінету міністрів та Міністерства юстиції України, свідчить про бажання Президента будувати суспільні відносини виключно в правовому полі».

Про свою підтримку висловилися і представники ветеранських організацій Харкова та області, зазначають у прес-службі.

«Усі ветерани Харківщини дуже вдячні Президенту України Віктору ЯНУКОВИЧУ за те, що він узаконив святий для всіх нас Прапор Перемоги. Незважаючи на те, що цього року ми святкували не ювілей, а 66 років з Дня Великої Перемоги, ми всі відчували, що про нас пам’ятають, і нам дуже приємно було 9 травня бачити червоний Прапор Перемоги на будинках», - відзначив керівник Харківської обласної організації ветеранів Олексій КОТЛЯРЕВСЬКИЙ.

«Від імені усього людства, яке боролося з фашизмом, низький уклін всім тим, хто поважає червоний Прапор Перемоги. Під цим прапором великий радянський народ здобув одну з найвидатніших перемог в історії людства – перемогу над фашизмом, і всі ветерани Харкова щиро вдячні Президенту, що він знайшов у собі силу і мудрість зробити його офіційним символом перемоги», - зауважив голова Харківської міської ветеранської організації Микола КАСЬЯНЕНКО.

Голова Харківського обласного комітету Міжнародного українського союзу ветеранів війни, Герой Радянського Союзу Сергій ОСТАЩЕНКО також висловив вдячність Президенту за це рішення: «Добре, що Президент підписав законопроект. Ветерани будуть пам`ятати, що у них є такий захист в особі Президента. Це пам`ять для тих, хто віддав свої життя і приніс Перемогу, і для тих, хто сьогодні користується плодами цієї Перемоги, особливо для молоді. Наш комітет відвідав уже в 102 школи, і ми бачимо, що наша молодь - це той зростаючий потенціал, який навіть після того, як ми підемо, буде про все пам`ятати і завжди святкувати День Перемоги».

Як повідомляв УНІАН, Президент України В.ЯНУКОВИЧ 20 травня підписав Закон «Про внесення змін до Закону України «Про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років» щодо порядку офіційного використання копій Прапора Перемоги». Закон був ухвалений Верховною Радою 21 квітня.