Харків. 26 травня. УНІАН. Табори Харківської області готові до оздоровчого сезону на 95%.

Про це поінформував у ефірі програми обласного телебачення «Час влади» голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН, повідомляє сайт ХОДА.

За словами губернатора, питання викликає готовність тільки двох таборів. «Нам сьогодні треба чітко розуміти, що буде з піонерським табором, який знаходиться на балансі заводу ім. Малишева, і з піонерським табором «Ракета», який знаходиться на балансі «Укртелекому». «Укртелеком» змінив власників, і поки ніхто не дав дозвіл цей табір запускати. Якщо ці табори будуть готові, то готовність становитиме 100%», - сказав М.ДОБКІН.

За його словами, цього року в області планується оздоровити близько 85% всіх дітей у віці від 7 до 16 років – це приблизно 185 тисяч. «Це досить висока цифра. Ми в минулому році були другими в Україні з оздоровлення – ми зуміли оздоровити 83% дітей. Я гадаю, в цьому плані ми витримаємо ті високі стандарти, які Харківська область завжди демонструвала», - зазначив М.ДОБКІН.