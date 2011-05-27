Компанії Росії можуть видобувати газ і нафту в Харківській області – Добкін

Харьков. 27 мая. УНИАН. Российские компании могут принять участие в разведке и добыче газа и нефти на территории Харьковской области.

Как сообщили кореспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации, об этом поинформировал губернаторМихаил ДОБКИН, комментируя подписание договоров о сотрудничестве в ходе прошедшего в Києве II Экономического форума регионов Украины и Уральского федерального округа Российской Федерации.

«Если посмотреть долю Уральского округа в ВВП России, то это 40%. Здесь и металлургия, и добыча полезных ископаемых – это очень богатый регион. Мы рассчитываем на очень серьезную перспективу сотрудничества», - сказал М.ДОБКИН.

По его словам, в подписанном протоколе о намерениях был указан отдельный пункт, который предусматривает участие российских компаний в разведке и добыче газа и нефти на территории Харьковской области, что означает многомиллионные инвестиции в экономику региона.

«Сегодня возможности украинских компаний, как государственных, так и частных, не настолько велики, чтобы занять все месторождения и проводить либо разведку этих месторождений, либо уже непосредственно заниматься строительством новых скважин и добычей газа, газового конденсата или нефти, - сказал руководитель Харьковской области.

На сегодняшний день, добавил он, «развитие любой территории влечет за собой развитие в социальную инфраструктуру. Мы только с «Нефтегазом» подписали на этот год договор на 150 млн.грн., где 100 млн. грн. – это газификация Харьковской области, а 50 млн. грн. – это вклад «Нефтегаза» в развитие социальной сферы всех наших районов».

«Если это будут российские компании, то требования к отчислениям на социально-экономическое развитие области будут иные, они будут в разы отличаться от того, что может сегодня НАК. Поэтому это очень выгодно не только экономике Харьковской области, но и всей Украины. Собственный газ дешевле покупаемого, что будет сказываться на общем балансе того газа, который необходим на обеспечение всех потребностей страны», - сказал М.ДОБКИН.

Как сообщал УНИАН, 25 мая во время Форума в Киеве были подписаны Протоколы намерений о встановлении партнерских связей между Харьковской облгосадминистрацией и правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и соглашение между ХОГА и правительством Тюменской области в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах.