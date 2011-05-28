Харківщина співпрацюватиме з торгівельною палатою США

Харків. 28 травня. УНІАН. Харківська область і Американська торгівельна палата в Україні підписали Меморандум про співпрацю.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, підписання Меморандуму відбулося в Києві 27 травня під час презентації Харківської області перед представниками міжнародної ділової спільноти.

Промовляючи під час підписання документа, голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН сказав: «Сьогодні формується бренд Харківської області як регіону розумних, інтелігентних, високоосвічених людей, як центру промисловості з високою інвестиційною складовою, продуктивного сільського господарства. Багатий на природні ресурси спільно з вигідним географічним положенням - близькість до Російської Федерації - безумовно Харківський регіон привертає до себе увагу іноземного інвестора».

«Я, - додав губернатор, - провів би паралель між Гонконгом, який отримав потужний імпульс для розвитку завдяки своїй близькості до ринку Китаю, залишаючись в той же час зрозумілим для американського і європейського ринків».

М.ДОБКІН також сказав: «До честі Слобожанщини Харків протягом багатьох років утримує лідируючі позиції серед міст України по комфортності проживання людей. Ми докладаємо всіх зусиль, щоб інвестору було також комфортно. Сьогоднішня презентація знакова, тому що ми запросили керівників відомих підприємств і вишів Харківщини, кожен з яких має свою історію. Відібрані нами інвестиційні проекти відносяться до різних сфер, підкреслюючи багатогранність Харківської економіки».