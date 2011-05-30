У велодні в Харкові взяли участь 5,5 тисяч велосипедистів

Харків. 30 травня. УНІАН. У суботу, 28 травня, в Харкові відбувся традиційний Всеукраїнський велодень, організований Федерацією велосипедистів Харківської області, фізкультурно-спортивним товариством «Динамо» та інтернет-конференцією «Харків-турист» за підтримки Харківської обласної державної адміністрації та Харківської міської ради.

Як повідомляє сайт Харківської ОДА з посиланням на Головне управління у справах сім`ї, молоді та спорту, у велодні взяли участь 5,5 тисяч осіб, що більш ніж удвічі перевищує показник минулого року (2,5 тисяч осіб).

«Рух харківських любителів велоспорту - це система, що саморозвивається, і їй треба не заважати, а при можливості - допомагати. Зараз на рівні Президента України розглядаються питання повсюдного будівництва спеціальних смуг руху для велосипедистів», - повідомив під час відкриття велодня заступник начальника Головного управління у справах сім`ї, молоді та спорту Геннадій ХОХЛОВ.

Після урочистого мітингу учасники велодня у складі тематичних колон провели пробіг від пам`ятника козакові Харьку до стадіону «Динамо», де бажаючі змогли взяти участь у різних конкурсах і змаганнях.

Наступною масштабною велосипедною акцією стане велопробіг Харків-Бєлгород-Харків. Він відбудеться 22 червня і буде присвячений пробігу 1941-го року, який був перерваний у П`ятихатках звісткою про початок війни.