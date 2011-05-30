Укртелеком став національним спонсором Євро-2012

Харків. 30 травня. УНІАН. Найбільша в країні телекомунікаційна компанія “Укртелеком” названа другим національним спонсором Євро-2012 в Україні.

Як повідомляє офіційний сайт УЄФА, ця компанія допоможе УЄФА у вирішенні технічних питань і буде працювати в тісній співпраці з Orange/TP, офіційним партнером у галузі технологій у Польщі.

У ролі національного спонсора “Укртелеком” отримає широкі права, в тому числі на проведення рекламних акцій із квитками серед своїх клієнтів та використання свого бренду в офіційних приміщеннях турніру. Генеральний директор UEFA Events SA Девід ТЕЙЛОР прокоментував угоду: ”Ми раді вітати “Укртелеком” у сім`ї спонсорів Євро-2012 і сподіваємося на плідну співпрацю у галузі високих технологій на благо чемпіонату”.

”Для УЄФА важливо мати найкращих партнерів у своїх галузях, яким і є компанія “Укртелеком”. Наш партнер у сфері технологій займеться забезпеченням сигналу з футбольних матчів і допоможе багатьом мовним компаніям, а через них і футбольним вболівальникам у всьому світі, - продовжив Д.ТЕЙЛОР. - Ми віримо, що широка зона покриття мережі та компетентність “Укртелекому” в питаннях технологій допоможуть нам поділитися пристрастю і емоціями Євро-2012 з уболівальниками з усього світу”.

У свою чергу голова правління “Укртелекому” Георгій ДЗЕКОН додав: ”Раді, що УЄФА повірив у можливість нашої компанії забезпечити реалізацію телекомунікаційного проекту такого масштабу і рівня складності. Ми отримали міжнародне визнання нашого абсолютного лідерства на місцевому ринку і підтвердження того, що ми єдині в країні можемо забезпечити такий широкий діапазон телекомунікаційних послуг по всій Україні”.

”Укртелеком” посідає важливе місце в організації Євро-2012 – першого чемпіонату Європи, який пройде в її центральній і східній частинах, – продовжив Г.ДЗЕКОН. – Ми зробимо все можливе, щоб телекомунікація та зв`язок на Євро-2012 відповідали всім високим міжнародним вимогам”.

Як повідомлялося, в рамках комерційної програми Євро-2012 глобальними партнерами турніру стануть 10 великих компаній. УЄФА також передбачив підписання чотирьох угод із національними спонсорами в Україні та Польщі, права яких будуть поширюватися тільки на території цих держав. Першим національним спонсором УЄФА в Україні стала компанія “Епіцентр К”.

Фото сайту Ukraine2012