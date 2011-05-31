Семиноженко про шкідливий вплив Wi-Fi і здоров’я нації

Харків. 31 травня. УНІАН. Проблему шкідливого впливу електромагнітного випромінювання і Wi-Fi на здоров`я людини потрібно вивчати на професійному рівні.

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі голови Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України Володимира СЕМИНОЖЕНКА з приводу основної ідеї доповіді постійного комітету Парламентської Асамблеї Ради Європи, в якій наголошується на шкідливому впливі електромагнітного випромінювання. У зв`язку з цим комітет рекомендує Раді Європи скоротити використання мобільних телефонів і Wi-Fi у школах.

На думку В.СЕМИНОЖЕНКА, відповідні системні дослідження має ініціювати і фінансово підтримати держава, адже саме вона найбільше зацікавлена в тому, щоб відділити міфи від фактів.

«Розвиток інформатизації в Україні і при цьому запобігання шкідливому впливу новітніх технічних засобів на здоров`я людини – ці два завдання мають розв`язуватися одночасно, у будь-якому разі – не одне за рахунок іншого», - сказав В.СЕМИНОЖЕНКО.

Як відзначив В.СЕМИНОЖЕНКО, рівень інформатизації в Україні залишається дуже низьким. Згідно з останніми соціологічними дослідженнями, інтернетом користуються лише 30% громадян. Він вважає, що у подібній ситуації єдиний вірний шлях – це «пошук компромісу між розвитком і втіленням у життя новітніх технологій і збереженням здоров`я нації».

Як повідомляв УНІАН, постійний комітет ПАРЄ на засіданні у Києві 27 травня обговорював проект доповіді про шкоду мобільних телефонів для дітей. У доповіді, зокрема, міститься заклик до урядів країн - членів Ради Європи заборонити використання мобільних телефонів, а також систем WiFi і WLAN у школах через потенційний негативний їх вплив на здоров`я. Проект доповіді планується винести на обговорення сесії ПАРЄ у червні цього року в Страсбурзі.