Ярославський сьогодні демонструє пропускну спроможність аеропорту «Харків»

12:51, 08 червня 2011
Харьків
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Розпочалося офіційне тестування

Харків. 8 червня. УНІАН. У Міжнародному аеропорту «Харків» розпочалося офіційне тестування пропускної спроможності нового пасажирського терміналу, передає кореспондент УНІАН.

У заході запланована участь віце-прем`єр-міністра - міністра інфраструктури України Бориса КОЛЕСНИКОВА.

В ході тестування протягом години всі служби аеропорту повинні пропустити 1300 пасажирів.

Під час тесту також будуть відпрацьовані основні маршрути руху пасажирів у новому терміналі аеропорту, організаційні заходи щодо перевезення великих груп уболівальників, будуть визначені основні маршрути руху уболівальників з використанням усіх видів пасажирського транспорту, відпрацьовані диспетчерські графіки руху наземного транспорту і заходу щодо забезпечення безпеки пасажирів.

«Буде прохід необхідної кількості людей, покажемо, як аеропорт працює в максимальне навантаження. Має пройти 1300 осіб на годину», - сказав, коментуючи подію, генеральний інвестор і координатор підготовки Харкова до Євро-2012 Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, 27 квітня ц.г. у міжнародному аеропорту «Харків» відбувся передтест пропускної спроможності нового пасажирського терміналу. Заходи пройшло в рамках підготовки об`єкту до прийому уболівальників Євро-2012.

За оцінками організаторів заходу, передтест пройшов успішно, хронометраж підтвердив готовність Харківського аеропорту до фінального тестування.

Довідка УНІАН. Міжнародний аеропорт «Харків» - один з найважливіших об`єктів столиці Слобожанщини, який реконструюються в рамках підготовки до проведення фінальних ігор чемпіонату Європи з футболу 2012 року. Проект стартував 1 квітня 2008 року, коли компанія «Нью Системс АМ» (група DCH, президент - український бізнесмен, генеральний інвестор і координатор підготовки Харкова до Євро-2012 Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ) виграла конкурс на оренду цілісного майнового комплексу Харківського аеропорту.

Новий пасажирський термінал міжнародного аеропорту «Харків» був відкритий 28 серпня 2010 року.

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