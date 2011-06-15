«Проект «Харьковская сирень P.S.» буде жити й розвиватися - Маренич

Харків. 15 червня. УНІАН. У рамках проекту «Харьковская сирень P.S.» у Харкові покажуть дві повнометражні кінострічки.

Про це повідомила на прес-конференції співголова кінофестивалю - начальник управління у справах преси та інформації Харківської облдержадміністрації Вікторія МАРЕНИЧ, підбиваючи підсумки III Міжнародного фестивалю короткометражного кіно «Харьковская сирень», що пройшов у травні у Харкові.

«Проект «Харьковская сирень P.S.» буде жити та розвиватися. Ми переконалися в тому, що у нас залишається величезна кількість цікавих заходів, для проведення яких в рамках фестивалю просто не вистачало часу», - сказала В.МАРЕНИЧ.

Вона повідомила, що 2 грудня 2011року, в день українського кіно, планується провести показ фільму Михайла Кауфмана «Навесні», який був створений у 1929 році. «Ми запросимо на цей показ представників українського кінематографу. Я гадаю, що член журі кінофестивалю «Харьковская сирень» - кінокритик Володимир МИСЛАВСЬКИЙ зможе нам розповісти багато цікавого про цю сторінку українського кіно, яка пов`язана з нашим містом. Це буде дуже цікаво і пізнавально», - зазначила В.МАРЕНИЧ.

Другою кінострічкою, яку Дирекція кінофестивалю планує показати в рамках проекту «Харьковская сирень P.S.», буде кінострічка «Для починающих любити». «Цей фільм створили видатні представники російського кіно Борис ТОКАРЄВ і Людмила ГЛАДУНКО. Вони нещодавно закінчили роботу над цим фільмом, сьогодні він вже вийшов у російський прокат, - повідомила вона. - Це буде допрем`єрний показ кінострічки».

В.МАРЕНИЧ повідомила, що оргкомітет уже провів переговори з одним з харківських кінотеатрів. «Ми хочемо, щоб ця сімейна пара режисерів змогла приїхати до нас у місто і не просто презентувати свій фільм, а провести творчу зустріч з харків`янами», - зазначила співголова кінофестивалю.