Харків. 23 червня. УНІАН. 25 червня відбудеться велопробіг Харків-Бєлгород-Харків, у якому візьмуть участь збірні команди Харківської і Бєлгородської областей серед ветеранів та аматорів велоспорту.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, організацію та проведення велопробігу здійснюють Головне управління у справах сім`ї, молоді та спорту Харківської обласної державної адміністрації, Управління фізичної культури, спорту та туризму Бєлгородської області, товариство «Динамо», Федерація велосипедистів Харківської області.

Програма заходу:

9.00 - старт велопробігу від Меморіалу Слави (Лісопарк)

10.00 - 11.00 - перетин митниці та прикордонної зони (Гоптівка);

12.00 - 12.30 - зустріч з колоною велосипедистів Бєлгородської області;

12.30 - 13.50 - проходження до Меморіалу Слави села Жовтневе Бєлгородської області (Росія);

14.00 - 14.40 - урочистий мітинг, присвячений пам`яті загиблих в роки Великої Вітчизняної війни. Покладання квітів, хвилина мовчання.

15.00 - 16.00 - велогонка;

16.00-16.30 - нагородження переможців та призерів;

17.00-18.30 - повернення делегації до Харкова.