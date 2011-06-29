У Харкові за махінації взято під варту підприємця

Харків. 29 червня. УНІАН. Головним управлінням військових прокуратур Генеральної прокуратури України порушено кримінальну справу стосовно громадянина, який незаконно заволодів нерухомістю військових містечок у місті Харкові.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків зі ЗМІ Генеральної прокуратури України, встановлено, що протягом березня–квітня 2009 року, будучи одночасно директором трьох приватних підприємств, у співучасті із іншими особами шляхом надання до господарського суду фіктивних документів цей громадянин незаконно заволодів об’єктами нерухомості військових містечок у м. Харкові вартістю понад 4,9 млн. грн. У подальшому одержане злочинним шляхом нерухоме майно ним було легалізоване.

Наразі вказану особу затримано та за поданням Головного управління військових прокуратур судом щодо нього обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту.