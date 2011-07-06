Ян Гранат: Польща сильно підтримує європейське устремління України

Харків. 6 липня. УНІАН. Польща розраховує, що під час її головування в Раді Європейського Союзу буде підписана угода про асоціацію між Україною та ЄС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив Генеральний консул Республіки Польща у Харкові Ян ГРАНАТ під час урочистого прийому, присвяченому початку головування Польщі в Раді Європейського Союзу, яке розпочалося на початку липня 2011 року.

«Ми дуже розраховуємо, що в найближче півріччя настане перелом у переговорах з Україною і буде підписано угоду про асоціацію між Україною та Європейським Союзом і договір про розширення сфери вільної торгівлі», - сказав Я.ГРАНАТ.

«Польща, - заявив дипломат, - сильно підтримує прагнення України тісніше співпрацювати з ЄС і вважає європейське устремління України цілком обґрунтованим». «Перелом у цьому питанні, - підкреслив він, - мав би історичне значення».

За словами Я ГРАНАТА, головним завданням польського головування буде «поставити Євросоюз на рейки швидкого зростання економіки та зміцнення його політичної сили». Важливою роллю Польщі при цьому, зазначив він, «стане також турбота про те, щоб Європа не втратила з виду своїх східних сусідів». «Польща хоче, щоб в рамках «Східного партнерства» розвивався процес підписання угод про асоціації і створення сфер вільної торгівлі. Ми будемо прагнути до прогресу в переговорах про візову лібералізацію», - сказав Я.ГРАНАТ.

«Ми сподіваємося, - підкреслив дипломат, - що ключові політичні рішення в цьому напрямку будуть ухвалені у Варшаві на вересневій зустрічі на вищому рівні «Східного партнерства» за участю керівників усіх країн-членів ЄС і партнерів, де має бути прийнята нова програма».

Я.ГРАНАТ наголосив, що Україні і Польща «як близькі сусіди розвивають сьогодні стратегічне партнерство». «Польща як член ЄС, - сказав він, - не лише підтримує наміри України брати участь у процесі євроінтеграції, але також ділиться з Україною досвідом». Зокрема, сказав Генконсул, «Дорожня карта двостороннього співробітництва між Україною і Польщею на 2011-2013 роки», яка була підписана навесні цього року, визначає спільні дії в галузі європейської інтеграції та заходи в рамках підготовки до Євро-2012».