Святкування дня народження завершилося масовим отруєнням

Харків. 11 липня. УНІАН. На Харківщині в селищі Петрівське Лозівського району після святкування дня народження до інфекційного відділення центральної районної лікарні з харчовим отруєнням госпіталізовано 12 осіб, у тому числі 3 дитини.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє офіційний інформаційний портал Міністерства надзвичайних ситуацій України.

За попередніми даними, 8 липня люди святкували день народження у приватному домоволодінні та вживали страви домашнього приготування.

На цей час госпіталізовані знаходяться в стані середнього ступеня тяжкості. Фахівці районної СЕС в осередку захворювання проводять комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів. Причина захворювання встановлюється.

Ситуація знаходиться під контролем Головного управління МНС України в Харківській області.