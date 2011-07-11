Результати 1-го туру Чемпіонату України з футболу

00:14, 11 липня 2011
Харьків
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Наступний тур 16 липня

Харків. 11 липня. УНІАН. У неділю пройшли матчі 1-го туру Чемпіонату України з футболу

Шахтар - Оболонь 4:0 (Селезньов 11, Дентіньо 63, Мхітарян 83, Адріано 91)

Динамо - Металіст 1:1 (Шевченко 17 - Клейтон 3)

Чорноморець - Металург 0:1 (Піззеллі 46). Триває другий тайм

Раніше зіграли

Ворскла - Олександрія 0:1 (Таргамадзе 50)

Кривбас - Волинь 1:0 (Грінченко 17 автогол)

Іллічівець - Карпати 1:0 (Ярошенко 7)

Таврія - Зоря 3:1 (Ідахор 55, Назаренко 67, Шиндер 72 - Мадоу 41 пен.)

Сьогодні тур завершать

Арсенал - Дніпро        

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