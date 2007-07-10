Аваков проситиме прокуратуру перевірити правомірність прийняття Статуту територіальної громади Харкова

Харків. 10 липня. УНІАН. Голова Харківської облдержадміністрації Арсен АВАКОВ проситиме прокуратуру перевірити законність процедури прийняття Статуту територіальної громади Харкова, який був затверджений на сесії міськради 4 липня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив А.АВАКОВ журналістам, коментуючи численні звернення до нього харків’ян у зв’язку з прийняттям депутатами міськради нової редакції Статуту.

«Сьогодні ми бачимо в діях керівників міста і окремих депутатів міської ради прояв відкритого наступу на визначальні принципи демократії і перехід до авторитарного управління», - зробив висновок А.АВАКОВ.

Він, зокрема, повідомив, що йому надійшло звернення від учасників пікетування під стінами облдержадміністрації та облради, які прийшли просити допомоги обласної влади захистити їхні конституційні права.

На думку учасників пікету, Статут істотно обмежує конституційні права громадян, і вони просять керівника області сприяти ініціативним групам харків`ян у відмові реєстрації нової редакції Статуту міста і судовому опротестовуванні незаконних рішень Харківської міськради.

Губернатор повідомив також, що у зверненні містяться прохання вжити заходів до відновлення економічно-обґрунтованих тарифів в системі ЖКГ міста Харкова, про забезпечення гласності у розслідуванні найбільш резонансних кримінальних справ, пов`язаних з корупцією серед міських чиновників.

Учасники пікету попросили А.АВАКОВА звернутися до Президента України Віктора ЮЩЕНКА з пропозицією винести питання «Про загостренні кризової суспільно-політичної ситуації в м. Харкові та ігноруванні громадської думки в органах місцевого самоврядування Харківської області» на одне з найближчих засідань Ради національної безпеки та оборони України.

Як відзначив А.АВАКОВ, звернення учасників пікету непоодиноке – в обласну адміністрації вже надійшли звернення від депутатів міськради і громадських організацій з проханням захистити конституційні права жителів Харкова.

Губернатор зазначив, що всі звернення, що надішли, і листи, пов`язані з новим Статутом міста, зараз вивчаються юристами. На підставі висновків експертів - у разі виявлення порушень прав громадян міста Харкова, процедури ухвалення Статуту - він збирається звернутися до прокурора області.

«У цьому питанні не може бути емоційного погляду – треба дочекатися висновку юристів», - зазначив А.АВАКОВ.

Як повідомляв УНІАН, 4 липня XIV сесія міськради затвердила нову редакцію Статуту територіальної громади Харкова. Зміни були внесені до 44 з 51 пункту документа.