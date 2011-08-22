МОЗ України погодило створення центру перинатальної допомоги в Харкові - Шурма

Харків 22 серпня. УНІАН. Міністерство охорони здоров’я України погодило створення обласного центру перинатальної допомоги при Обласній клінічній лікарні.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на заступника губернатора Ігоря ШУРМУ.

Як він зазначив, за міжнародними нормативами в області мають функціонувати 3 перинатальні центри.

«Станом на сьогодні в області працює Міський пологовий будинок №4 з неонатологічним стаціонаром, який надавав перинатальну допомогу і отримав погодження від МОЗ України про надання йому статусу міського перинатального центру. Крім того, міський пологовий будинок №5 отримав статус Обласного перинатального центру», - повідомив І.ШУРМА.

За його словами, на остаточне завершення проекту зі створення перинатального центру сучасного рівня необхідно близько 70 млн.грн. та 2-3 роки на проведення робіт. «Тому, - сказав заступник губернатора, - для дотримання міжнародних вимог і стандартів організації перинатальної допомоги, враховуючи наявність всієї необхідної інфраструктури, ухвалено рішення про створення центру перинатальної допомоги при Обласній клінічній лікарні».

І.ШУРМА також повідомив, що це питання обговорене и погоджене із заступником голови Адміністрації Президента України Іриною АКІМОВОЮ та першим заступником міністра охорони здоров’я України Раїсою МОІСЕЄНКО.