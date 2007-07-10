За борги відключена від газопостачання Харківська ТЕЦ-3

Київ. 10 липня. УНІАН. Сьогодні, незважаючи на значну протидію харківської обласної влади, працівники ДК «Газ України» і ВАТ «Харківміськгаз» відключили від газопостачання одного з найбільших боржників компанії ЗАТ «Теплоцентраль-3» (Харків).

Як повідомили УНІАН в прес-службі ДК «Газ України», з початку поточного року ТЕЦ-3 заборговувала ДК «Газ України» 32,7 млн. грн. Станом на 10 липня, загальний рівень виконання ТЕЦ-3 графіка погашення накопиченої з початку 2007 р. заборгованості за газ становить 0% (у липні – 0%, в червні – 1%). Рівень оплати за газ ТЕЦ-3 в 2007 р. становить лише 51%.

ДК «Газ України» неодноразово давала доручення підприємству з газопостачання і газифікації «Харківміськгаз» на відключення ЗАТ «Теплоцентраль-3» від газопостачання. Проте через неправомірне втручання обласної влади працівники «Харківміськгазу» не мали можливості відключити від газопостачання підприємство, яке постійно порушувало власні договірні зобов`язання щодо 100-відсоткової плати за газ, продовжувало безоплатно його споживати і нарощувати заборгованість.

Газопостачання ТЕЦ-3 буде відновлено лише після проведення 100-відсоткових розрахунків.

ДК «Газ України» застерігає, що в разі подальшого порушення графіків погашення заборгованості від газопостачання будуть відключені підприємства-боржники «Харківські теплові мережі» (заборгованість з початку 2007 р. – 40,4 млн. грн., рівень розрахунків – 80%, середній рівень виконання графіка погашення заборгованості – 0%).

Довідка УНІАН. 293 підприємства ТКЕ узяли на себе договірні зобов`язання (у вигляді відповідних графіків, узгоджених керівництвом місцевих органів влади) погасити в міжопалювальний період заборгованість перед ДК «Газ України» за спожитий в 2007 р. природний газ до початку опалювального сезону 2007-2008 рр.

Заборгованість підприємств ТКЕ за спожитий в 2007 р. природний газ станом на 10 липня становить 964 млн. грн., рівень розрахунків – 75%.