Мусульмани святкують завершення священного місяця Рамазан

Харьков. 30 августа УНИАН.Азербайджанская диаспора поздравляет всех соотечественников и украинский народ с завершением месяця Рамазан – одного из самых больших мусульманских праздников.

От имени своей организации поздравил всех с праздником руководитель Харьковской областной организации азербайджанской диаспоры, Посол Мира,советник вице-президента МКА, Герой казацкого народа, генерал-лейтенант Фикрат ВЕЛИЕВ.

«Завершается благословенный месяц Рамазан, в который была ниспослана наша священная книга Коран. В этом месяце, - говорится в поздравлении, - мусульмане получают возможность полнее выполнить долг совести перед Аллахом и религией, переживают радость добрых деяний, чувств милосердия и сострадания, победы духовно-нравственного совершенства над соблазнами.

В Украине, являющемся неотъемлемой частью мира, ежегодно торжественно отмечаются национальные и религиозные церемонии, в том числе праздник Рамазан. Наши верующие граждане, с честью выдержав испытания поста, с чувством гордости провожают дни Рамазана, с удовольствием делятся радостью праздника.

Праздник Рамазан, озаряющий сердца божественной мудростью, призывает людей к миру, спокойствию и согласию, открывает путь к торжеству добрых деяний и благих дел в нашем обществе. От всей души поздравляю каждого из вас и всех мусульман, проживающих в Украине, с этим благословенным праздником, желаю вашим семьям счастья, благополучия, а вашим домам – достатка».