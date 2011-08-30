На Харківщині самовільно засіяли 1,2 тис. гектарів землі

Харків. 30 серпня. УНІАН. У Харківській області викрито посадових осіб державного підприємства, які цього року самовільно засіяли земельні ділянки площею 1,2 тис. га однієї із сільрад, у результаті чого було пошкоджено родючий шар ґрунту.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю МВС України, державі завдано збитки на суму понад 1,2 млн. грн.

Районною прокуратурою порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.