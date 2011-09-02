В Покотилівському дитсадку відкрилися дві додаткові групи

Харків. 2 вересня. УНІАН. Дві додаткові групи раннього віку відкрилися в окремому будинку Покотилівського дитсадка, повідомляє сайт Харкіської облдержадміністрації.

Коментуючи подію, голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН сказав: «Сьогодні ми присутні на черговому радісному заході - відкритті дитячого садка. Я впевнений, що діткам буде дуже затишно в ньому, і вони із задоволенням будуть проводити тут весь свій час. Зобов`язання, які бере на себе влада, досить сміливі, але вони поступово реалізуються. У наступному році ми обов`язково відкриємо у вашому саду ще дві дитячі групи».

У урочистій церемонії відкриття будинку також взяли участь заступник губернатора Євген САВІН, начальник Головного управління освіти і науки облдержадміністрації Роман ШАПОВАЛ, голова Харківської районної ради Михайло ТРЕТЯК, завідуюча дитсадка Ірина ЗАБРОДІНА, вихованці цього закладу, їхні батьки, а також жителі Покотилівки.