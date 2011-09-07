У Харкові відкрито черговий об'єкт Євро-2012

Харків. 7 вересня. Сьогодні у Харкові урочисто відкрито навчально-тренувальноий центр «Сонячний», спеціально споруджений для команд-учасниць Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, в урочистій церемонії відкриття нового об’єкту Євро-2012 взяв участь віце-прем`єр-міністр – міністр інфраструктури України Борис КОЛЕСНИКОВ, який спеціально прибув до Харкова, також голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН, генеральний директор «Укрзалізниці» Володимир КОЗАК, директор турніру Євро-2012 в Україні Маркіян ЛУБКІВСЬКИЙ, начальник Південної залізниці Віктор ОСТАПЧУК.

Б.КОЛЕСНИКОВ привітав усіх харків`ян з відкриттям Центру і подякував колективу Південної залізниці за внесок у підготовку до Чемпіонату.

Віце-прем’єртакож зауважив, що на цій базі під час Євро-2012 буде розміщуватися одна з найкращих футбольних збірних команд у світі.

«Гарний стадіон на 5 тисяч глядачів. Зараз ми разом із Південною залізницею оглянемо приміщення під готель, яке доведемо до 80 номерів. Харків’яни будуть здивовані, бо на цій базі буде жити одна з кращих команд світ», - сказав Б. КОЛЕСНИКОВ.

Почесні гості церемонії відкриття наголосила, що тренувальна база після фінальної частини Євро-2012 буде використовуватися як дитяча спортивна школа.

«Сьогодні в нашому регіоні чергове свято - відкриття об`єкта, який буде працювати не тільки під час Євро-2012, але буде служити багатьом поколінням наших земляків», - сказав М.ДОБКІН.

Довідка УНІАН. Будівництво тренувальної бази для команд-учасниць Євро-2012 на території дитячого лікувально-оздоровчого центру Південної залізниці «Сонячний» передбачено Державною цільовою програмою підготовки до проведення в Україні фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Об`єкт включає в себе стадіон з розмірами футбольного поля 105 х 68 м, яке обладнано системою автоматичного поливу, з двома трибунами (західною і східною) для глядачів на 4924 місця, підтрибунними приміщенями і відповідною інфраструктурою для забезпечення функціонування стадіону (прожекторні щогли, системи водо- і електропостачання тощо), а також комплекс для розміщення та проживання футболістів під час проведення Євро-2012.

Для розміщення і проживання футбольної команди побудований і оснащений всім необхідним готель на 21 номер (18 двомісних номерів і 3 номери «люкс»). Також для проживання після реконструкції будуть використані корпуси дитячого лікувально-оздоровчого центру «Сонячний» (у п`ятому корпусі - 48 двомісних номерів; в четвертому - 32 двомісних та 4 одномісних, в медкорпусі -10 одномісних і 2 двомісні номери). Між готелем і стадіоном побудована автостоянка на 300 автомобілів.