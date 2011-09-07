Платіні знову навідається до Харкова

Харків. 7 вересня. УНІАН. Президент Європейської футбольної асоціації (УЄФА) Мішель ПЛАТІНІ 26 – 27 вересня з робочим візитом відвідає Україну.

Про це кореспондентові УНІАН повідомив Директор турніру, керівник Місцевого організаційного комітету «Євро-2012 Україна» Маркіян ЛУБКІВСЬКИЙ.

За його словами, М.ПЛАТІНІ 26 вересня відвідає Львів і Донецьк, а 27 вересня – Харків і Київ. У ході візиту він проінспектує в кожному місці «основні об’єкти Євро-2012 – стадіон і аеропорт».

Крім цього, під час візиту М.ПЛАТІНІ до України буде проведена нарада, на якій буде оголошений «комплекс питань, які ще потрібно вирішити».

«Це давно запланований візит для того, щоб переконатися у прогресі, який досягла України в плані підготовки до Євро. Окрім того, буде проведена так звана субнаглядова рада, тобто українські учасники, члени цієї ради спільно з президентом ПЛАТІНІ оголосять увесь комплекс питань, які ще потрібно вирішити», - сказав М.ЛУБКІВСЬКИЙ.