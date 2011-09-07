Платіні знову навідається до Харкова
Лубківський: переконатися у прогресі
Харків. 7 вересня. УНІАН. Президент Європейської футбольної асоціації (УЄФА) Мішель ПЛАТІНІ 26 – 27 вересня з робочим візитом відвідає Україну.
Про це кореспондентові УНІАН повідомив Директор турніру, керівник Місцевого організаційного комітету «Євро-2012 Україна» Маркіян ЛУБКІВСЬКИЙ.
Крім цього, під час візиту М.ПЛАТІНІ до України буде проведена нарада, на якій буде оголошений «комплекс питань, які ще потрібно вирішити».
«Це давно запланований візит для того, щоб переконатися у прогресі, який досягла України в плані підготовки до Євро. Окрім того, буде проведена так звана субнаглядова рада, тобто українські учасники, члени цієї ради спільно з президентом ПЛАТІНІ оголосять увесь комплекс питань, які ще потрібно вирішити», - сказав М.ЛУБКІВСЬКИЙ.
На знімку: Мішель ПЛАТІНІ під час одного з візитів до Харкова.