Мер Харкова скликає прес-конференцію

Захід транслюватимуть 2 телеканали

Харків. 20 вересня. УНІАН. Сьогодні відбудеться прес-конференція Харківського міського голови Геннадія КЕРНЕСА, повідомляє сайт міськради. Зустріч мера з журналістами розпоченться о 12.00 у прес-центрі Харківської міськради (вул. Квітки-Основ`яненка, 7, 2-й пов.). Прес-конференція транслюватиметься в прямому ефірі на телеканалах «ОТБ» і «7-му каналі» та в онлайн-режимі на сайті Харківської міськради.

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