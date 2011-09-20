Мер Харкова скликає прес-конференцію
11:27, 20 вересня 2011Харьків
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Захід транслюватимуть 2 телеканали
Харків. 20 вересня. УНІАН. Сьогодні відбудеться прес-конференція Харківського міського голови Геннадія КЕРНЕСА, повідомляє сайт міськради.
Зустріч мера з журналістами розпоченться о 12.00 у прес-центрі Харківської міськради (вул. Квітки-Основ`яненка, 7, 2-й пов.).
Прес-конференція транслюватиметься в прямому ефірі на телеканалах «ОТБ» і «7-му каналі» та в онлайн-режимі на сайті Харківської міськради.
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