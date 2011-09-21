Добкін націлює на наведення порядку в сфері земельних відносин

Харків. 21 вересня. УНІАН. Голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН висловив сподівання, що сьогоднішнє засідання регіонального антикорупційного комітету стане додатковим поштовхом у наведенні порядку в сфері земельних відносин.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, свою точку зору на проблеми губернатор висловив, відкриваючи засідання комітету, який сьогодні розглядає питання дотримання законодавства України у сфері земельних відносин.

«Ми вже розглядали це питання минулого року, ухвалювали рішення, і сьогодні в міру обговорення ми зрозуміємо, як були виконані наші рішення, де ми досягли результату, а де нам необхідно посилити роботу», - сказав М.ДОБКІН.

Він також підкреслив, що на одному з останніх засідань Ради регіонів Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ окреслив ряд проблем, які необхідно вирішити для успішного проведення реформ. Одна з таких проблем - наведення порядку в сфері земельних відносин.

«Були поставлені конкретні завдання і озвучені конкретні проблеми, і, на жаль, Харківська область теж звучала серед проблемних, зокрема, в питаннях розподілу повноважень між органами влади, переоцінки землі, несвоєчасної виплати орендної плати по паях, видачі державних актів на землю. Все це ми сьогодні будемо обговорювати. Сподіваюся, що сьогоднішня розмова задасть новий тон роботі з наведення порядку в цій сфері», - наголосив М.ДОБКІН.