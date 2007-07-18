ДТП у Новій Водолазі. Загинуло четверо осіб

Харків. 18 липня. УНІАН. У Новій Водолазі на автошляху “Москва-Сімферополь” водій легкового автомобіля не впорався з керуванням та скоїв зіткнення з деревом на узбіччі.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, в результаті дорожньо-транспортної пригоди загинуло троє осіб та 1 особу з травмами у тяжкому стані госпіталізовано. Вона померла в лікарні сьогодні вранці.

Всього за добу на території країни зареєстровано 176 дорожньо-транспортних пригод, в яких загинуло 23 особи та 214 - травмовано.