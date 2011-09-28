Маркевич: будемо грати на перемогу

Харків. 28 вересня. УНІАН. Головний тренер харківського «Металіста» Мирон Маркевич у середу провів прес-конференцію напередодні матчу з голандським клубом АЗ Алкмаар.

АЗ - лідер чемпіонату Голландії. Команда серйозна, у першому турі розібралася з «Мальме». Гра буде непроста, і, разом з тим, ми сподіваємося, що вона буде цікавою для вболівальників. Зустрінуться дві граючі команди.



Хто буде грати у воротах? Адже з «Дніпром» була досить проблемна ситуація ..



Я там не бачив проблеми. По суті, ніхто і по воротах не вдарив жодного разу. Хто буде стояти? Горяїнов, я гадаю.

Яка ситуація з травмованими гравцями?

Валяєв під питанням. Пшеничних тренується з групою. Девіч буде пробувати тренуватися. Так - всі інші готові.

Після «Аустрії» ви сказали, що рахунок 1-1 вас би не влаштував. А в цьому матчі нічийний рахунок влаштує?

Для нас основне - 15 грудня. І треба намагатися швидше виконати завдання вийти з групи. Нічого страшного не станеться, у будь-якому випадку. Хоча ми будемо грати на перемогу.



У минулому сезоні ви грали з ПСВ, зараз АЗ йде на першому місці в чемпіонаті. За своєю грою команди схожі?

Звичайно. Я часто дивлюся голландський чемпіонат. Тактика 4-3-3 майже у всіх команд, у тому числі й у АЗ. Торік у них були проблеми, а зараз склад стабільний. Ми також показуємо хороший футбол - так що завтра буде хороша гра.

Питання до Папи. Ти вже знаєш, проти кого завтра доведеться грати, які нападники є у суперника?

Хто буде грати, я не знаю. Найголовніше - наша гра і те, як ми будемо грати. А хто вийде проти нас - це вже не важливо.