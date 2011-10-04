Завтра на сході місцями невеликий дощ

Харків. 4 жовтня. УНІАН. Завтра в Україні істотні опади не очікуються, лише вночі у східній, а вдень у північній частині місцями невеликі дощі.

Вночі та вранці слабкий туман. Вітер західний, 5-10 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Температура вночі 8-13°, на узбережжі морів 14-17°; вдень 18-23°, у південній частині місцями 25-28°; у Карпатах вночі 4-9° тепла, вдень 11-16°.

У Київській області у середу вночі без істотних опадів, вдень місцями невеликий дощ. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-13°, вдень 18-23°. У Києві температура вночі 11-13°, вдень 20-22°.

Сьогодні температура води у Чорному морі 16-20°, в Азовському морі 14-17°, у Дніпрі біля Києва 15°.