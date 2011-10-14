Сьогодні - свято Покрови

Харків. 14 жовтня. УНІАН. 14 жовтня православні та греко-католики відзначають свято Покрови Пресвятої Богородиці або, як кажуть в народі, Святої Покрови – головне християнське свято осені.Здавна в Україні свято Покрови вважалося кінцем осені та початком зими. До початку жовтня закінчувалися усі найважливіші роботи на землі, було зібрано врожай і з`являлася можливість трохи перепочити від виснажливої праці.Саме тому ця пора традиційно знаменувала початок сезону сватання та весіль. Дівчата, яким набридло дівувати, у свято Покрови потайки просили:

«Свята мати, Покрівонько, покрий мені голівоньку: щоб я жінкою була, щоб я весело жила, з чоловіком молоденьким, з дитяточком веселеньким».

Дослідники простежують у цьому культі відгомін давніх культів слов`ян-язичників на честь жіночого божества продовження роду, плодючості - Лади, Живи.

Якщо дівчину сватали до Покрови, то можна було ще протягом трьох тижнів (до Дмитра 8 листопада) зіграти весілля. Далі розпочинався піст - Пилипівка. Цієї традиції в багатьох українських селах дотримуються й досі, період від Покрови і до початку Пилипівки - пора наймасовіших шлюбів в Україні.

Існує навіть прикмета: якщо на Покрову сніг - буде багато весіль.

Зі святом Покрови пов`язано чимало народних повір`їв, прикмет, приказок, прислів`їв. Вважається, що яка погода на Покрову, такою буде і зима. Цього дня уважно спостерігають за вітром – якщо він дує з півдня, то зима буде теплою, із півночі – холодною, із заходу – сніжною. Коли протягом дня вітер змінює напрямок, то й зима буде нестійкою.

Якщо на Покрову листя з вишень не опало, зима буде теплою, і якщо сніг не випав, то його не буде і в листопаді.

У Карпатській Україні до Покрови остаточно поверталися всі пастуші отари з полонин і завершували останню мандрівку чумаки. Тому й казали: «Прийшла Покрова – сиди, чумаче, вдома».

Інші прислів`я до Покрови: «Хто лежав до Покрови, той продасть усі корови», «Прийшов Покров - не нагрієш хату без дров», «Покрова накриває траву листям, землю снігом, воду - льодом, а дівчат - шлюбним вінцем».

Найбільшим і найзначущим святом була Покрова для козаків. У цей день на Січі відбувалися вибори нового отамана. Козаки вірили, що свята Покрова охороняє їх, а Пресвяту Богородицю вважали заступницею і покровителькою православного воїнства.

На честь Покрови козаки будували багато храмів, деякі з них збереглися й донині. Перлинами архітектури вважаються Покровський собор Харкова, зведений у 1689 році, та київська трьохбанна церква Покрови на Подолі, зведена у 1766-му.

Тож не дивно, що через століття це свято здобуло в Україні ще й другу назву - Козацька Покрова. Після указу президента України від 1999-го року день 14 жовтня відзначається як День українського козацтва.

Свято Покрови за день свого заснування обрала й Українська Повстанська Армія (УПА), віддавшись під опіку святої Богородиці. Цього дня вже кілька років в містах України відбуваються ходи та мітинги прихильників українського націоналізму.

ТСН