Горизонтальні зв’язки мають стати основою співпраці Харківщини та ФРН – Чернов

Харків. 14 жовтня. УНІАН. Налагодження горизонтальних зв’язків має стати основою для співпраці Харківської області з Федеративною республікою Німеччина.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської облради, таку думку висловив голова Харківської обласної ради Сергій ЧЕРНОВ у ході зустрічі з делегацією ФРН.

Обговорюючи тему підтримки України в її євроінтеграційному прагненні, голова Харківської обласної ради Сергій Чернов зазначив: «Україна - держава з молодою демократією, але представницька і виконавча гілки влади чітко розуміють напрям розвитку країни. Хотілося би, щоб прагнення 46 мільйонів українських громадян було реалізоване».

За словами С.ЧЕРНОВА, між Харківщиною і Німеччиною склалося конструктивне співробітництво, незважаючи на відсутність міжрегіональних угод. «Налагодження саме горизонтальних зв`язків має стати основою для взаємодії Харківської області і Німеччини в багатьох напрямках. Сьогодні ми працюємо над цим. Горизонтальні зв`язки - основа відносин між регіонами», - наголосив голова облради.

У зустрічі також взяли участь заступник голови Харківської обладержадміністрації Євген САВІН, депутати облради Олександр БАНДУРКА, Людмила НЕМИКІНА, Микола ТІТОВ.