Харківщина готує інноваційні проекти у сфері сільського господарства

Харків. 14 жовтня. УНІАН. В Харківській області готується низка інноваційних проектів у сфері сільського господарства.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської облгосадміністрації, про це сказав губернатор Михайло ДОБКІН сьогодні в ході ХI Міжнародного економічного форуму «Економічна інтеграція - національні пріоритети», що проходить у Трускавці.

За словами М.ДОБКІНА, розвитку сільського господарства на Харківщині приділяється особлива увага і для підвищення конкурентоспроможності регіону надзвичайно важлива реалізація інноваційних проектів у найбільш пріоритетних сферах. Зокрема, інноваційного підходу потребує сільське господарство.

«Одним з першочергових регіональних проектів інноваційного розвитку в аграрній сфері став проект створення «Села майбутнього» - агрокластера із сучасними умовами праці та життєзабезпечення сільських жителів. Менш масштабним, але не менш значущим для регіону став ще один проект - «Створення тепличного господарства на основі використання інноваційних технологій вирощування овочевих культур у місті Першвомайському», - повідомив М.ДОБКІН.

За його словами, також у числі перспективних сільськогосподарських проектів знаходиться створення Харківського регіонального оптового ринку сільськогосподарської продукції «Лелека», який покликаний забезпечити мешканців Харкова дешевими продуктами харчування високої якості, а фермерам дозволить реалізовувати свою продукцію без посередників за рентабельними цінами.

«Проект передбачає не лише будівництво інженерної інфраструктури, торгових майданчиків та складських споруд, але й розміщення на території ринку підприємств з виготовлення напівфабрикатів та фасовки продукції. Це створить передумови для зростання експорту сільськогосподарської продукції Харківщини за кордон», - підкреслив М.ДОБКІН.