Динамо не пропустило Металіста на 1-е місце

00:07, 24 жовтня 2011
Харьків
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Результати 14-го туру

Харків. 24 жовтня. УНІАН. Завершився 14-й тур Чемпіонату України з футболу.

Динамо - Зоря 6:1 (Гусєв 12, Мілевський 16, Алієв 26, Корреа 58, Дуду 62, Ярмоленко 76 - Білий 89)

Ворскла - Таврія 3:2 (Монахов 6 авт., Курилов 89, Янузі 90 +2 - Любичич 11, Назаренко 73)

Шахтар - Металіст 1:2 (Мхітарян 60 - Вільягра 45, Торсільєрі 54)

Дніпро - Металург 1:0 (Матеус 73)

Іллічівець - Оболонь 2:1 (Ярошенко 50 пен., Полянський 75 - Леонідов 94)

Кривбас - Карпати 1:1 (Самодін 38, Мілошевіч 50)

Волинь - Арсенал 1:0 (Гобер 85)

Чорноморець - Олександрія 2:1 (Політило 68, Матос 79 - Зейналов 64)

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Матчі 15-го туру призначені на:

29 жовтня

Олександрія (10) - Шахтар (33)

Металіст (34) - Ворскла (21)

30 жовтня

Зоря (12) - Волинь (15)

Таврія (17) - Динамо (36)

Карпати (11) - Дніпро (21)

Арсенал (23) - Кривбас (21)

31 жовтня

Оболонь (5) - Чорноморець (14)

Металург (19) - Іллічівець (15)

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