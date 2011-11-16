Промвиробництво на Харківщині у січні-жовтні зросло на 6%

Харків. 16 листопада. УНІАН. У Харківській області в січні-жовтні 2011 р. порівняно з аналогічним періодом минулого року випуск промислової продукції збільшився на 5,9%, зокрема в переробній промисловості - на 7,3%, у виробництві та розподілі електроенергії, газу і води - на 5,6%.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у Головному управлінні статистики в Харківській області, у звітний період на 5,1% скоротився обсяг промислового виробництва в добувній промисловості.

На 20-25% збільшилися обсяги у виробництві іншої неметалічної мінеральної продукції, машинобудуванні, легкій промисловості, металургійному виробництві та виробництві готових металевих виробів, на 7,3% - в хімічній і нафтохімічній промисловості, на 0,4% - в обробці деревини і виробництві виробів з неї, окрім меблів.

При цьому у звітний період скоротилося промвиробництво у виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів - на 6,7%, в целюлозно-паперовому виробництві, видавничій діяльності - на 3,4%, у виробництві коксу та продуктів нафтопереробки - на 0,4%.